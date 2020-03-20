شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء العراقي يوجه باعتقال كل من يخالف قرار حظر التجول بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن القضاء العراقي وجه باعتقال كل من يخالف قرار حظر التجول المفروض بسبب فيروس كورونا.

وكانت قيادة عمليات بغداد هددت بشن حملات أوسع بحق الأشخاص الذين لا يلتزمون بحظر التجول المفروض بسبب فيروس كورونا.

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء أمس الخميس، عن اكتشاف 15 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع حصيلة الإصابات فى عموم البلاد إلى 192 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية - فى بيان صحفى نقلته وكالة الأنباء العراقية - أن الإصابات الجديدة توزعت بواقع 4 فى بغداد و5 فى النجف و3 فى بابل وواحدة فى كل من ذى قار والبصرة وكربلاء، فيما سجلت الوزارة 49 حالة شفاء تام، يقابلها 13 حالة وفاة.