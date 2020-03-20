كورونا.. 56 إصابة جديدة في 6 بلدان عربية

مراسلون / الخليج 365

سجلت 6 بلدان عربية، الجمعة، 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفق بيانات رسمية.

ففي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة جديدة بالفيروس، وشفاء 17 مصابا.

وقالت وزيرة الصحة مي كيلة، في مؤتمر صحفي، إن الإصابة "لمواطن من محافظة سلفيت (شمال)، قادم من باكستان، ليرتفع العدد إلى 48".

وأضافت أن "17 مريضا تماثلوا للشفاء".

فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية 11 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 159 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "10 من الإصابات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، 9 منها لمواطنين، وحالة لوافدة من الجنسية اللبنانية، وحالة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى سويسرا".

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من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، تسجيل 14 إصابة ترفع العدد إلى 163.

وفي تونس، ارتفع عدد الإصابات إلى 54، عقب تسجيل 15 حالة.

أما المغرب، فأعلن تسجيل 8 حالات، ليرتفع الإجمالي إلى 74، بحسب بيان رسمي.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن "الحالات موزعة على 6 بمدينة مكناس (شمال)، وحالة واحدة بمدينة سلا (شمال)، وواحدة بالقنيطرة (شمال)".

وفي البحرين، أظهر الموقع الإلكتروني الخاص برصد تطور حالات كورونا، رصد 7 إصابات، مقابل تعافي حالتين، ليصل إجمالي عدد المصابين 179، والمتعافين 112.

وحتى ظهر الجمعة، أصاب كورونا قرابة 260 ألف شخص في 183 بلدا وإقليما، بينهم نحو 10 آلاف و550 وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.