كورونا.. القضاء العراقي يوجه باعتقال المخالفين لحظر التجوال

بغداد/علي جواد/الخليج 365

وجّه مجلس القضاء الأعلى العراقي، الجمعة، قوات الأمن باعتقال كل من يخالف حظر التجوال المفروض في البلاد، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال متحدث المجلس القضاء (أعلى سلطة قضائية) عبد الستار البيرقدار، في بيان، إن "على الجهات الأمنية تنفيذ أمر إلقاء القبض على كل من يخالف حظر التجوال المفروض في البلاد".

كما وجّه القضاء في بيانه قضاة التحقيق "بتوقيف المخالفين للقانون وإحالتهم للمحكمة المختصة لمحاكمتهم".

وبدأ حظر التجوال في بغداد عند الساعة 23:00 من مساء الثلاثاء ويستمر حتى 24 مارس/ آذار الجاري، لكن مئات الزوار الشيعة يتوافدون من وسط وجنوب البلاد على ضريح ديني بالعاصمة، وفق مراسل الخليج 365.

وأمر رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، في وقت سابق الجمعة، قوات الأمن بفرض حظر تجوال بالقوة على زوار شيعة يتوافدون إلى بغداد، للوقاية من انتشار الفيروس.

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ويوافق السبت، ذكرى وفاة موسى بن جعفر الكاظم، سابع الأئمة لدى الشيعة الإثني عشرية، وتشهد هذه المناسبة عادة توافد آلاف من داخل العراق وخارجه، على ضريحه الواقع في مدينة الكاظمية شمالي بغداد.

والخميس، حذرت الأمم المتحدة ووزارة الصحة العراقية، في بيانين منفصلين، من تحول البلاد إلى بؤرة وباء لكورونا جراء استمرار التجمعات الدينية.

وسبق للمرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، تعليق أداء صلاة الجمعة والجماعة، والزيارات الدينية، لكن رجال دين آخرين، على رأسهم مقتدى الصدر، حثوا الناس على أداء الزيارات الدينية.

وسجلت السلطات حتى الجمعة، 192 إصابة بالفيروس، بينها 14 حالة وفاة، و49 حالة تعافٍ.

وحتى ظهر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 250 ألفا في 182 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

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