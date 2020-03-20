خوفا من كورونا.. التحالف الدولي يسحب جزءا من قواته بالعراق

بغداد / علي جواد / الخليج 365



أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، بقيادة الولايات المتحدة، الجمعة، سحب وإعادة تمركز قواته في العراق، خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وقالت "قوة المهام المشتركة ـ عملية العزم الصلب"، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "التحالف يقوم بإعادة تمركز قواته في العراق لسببين، أحدهما فيروس كورونا، والتحركات قصيرة المدى لحماية القوة".

وبخصوص السبب الآخر، أفاد البيان أن "قوات الأمن العراقية أوقفت جميع عمليات التدريب، وذلك للحد من تفشي الفيروس، الأمر الذي يدفع التحالف لإعادة بعض القوات التي تركز على المهام التدريبية إلى بلدانها مؤقتا، خلال الفترة القادمة".

وأكد التحالف الدولي، أن "تحركات قواته العسكرية تتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية"، متوقعا الاستمرار "بدعم قوات الأمن من خلال عدد قليل من القواعد مع عدد أقل من المنتسبين".

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ويأتي الإعلان بعد يوم من قرار الحكومة البريطانية، سحب قسم من قواتها العاملة ضمن بعثة تدريب في العراق، على خلفية انتشار كورونا.

والأربعاء، أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي الجنرال الأمريكي مايلز كاغنز، أن انسحاب التحالف من قاعدة القائم العسكرية (غرب)، يأتي ضمن خطة "إعادة تمركز قوات من عدد قليل من القواعد الصغيرة".

ومنذ أشهر، تتكرر الهجمات الصاروخية التي يشنها في الأغلب مسلحون عراقيون موالون لإيران، على قواعد عسكرية تضم قوات التحالف، خاصة الأمريكية.

وازدادت وتيرة الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية أبو مهدي المهندس، جراء غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

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