لجنة شعبية: حصار إسرائيل لغزة يقيد إجراءات مواجهة كورونا

غزة / محمد أبو دون / الخليج 365

دعت لجنة شعبية فلسطينية، الجمعة، إلى ضرورة رفع رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، بكافة أشكاله، ليتمكن من مواجهة وباء كورونا.

وطالب رئيس "اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة" (غير حكومية) جمال الخضري، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، برفع الحصار الأمريكي ـ الإسرائيلي عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، واستئناف الدعم المادي لها.

ومنذ 2018، أوقفت الولايات المتحدة دعمها السنوي المقدر بـ 360 مليون دولار لـ "أونروا"، بدعوى معارضتها طريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات من جانب إسرائيل.

وقال الخضري: "العالم بما يملكه من مقومات، لا يستطيع مواجهة كورونا، فما بالكم بغزة المحاصرة منذ 13 عاما؟ ما يتطلب الإسراع في اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه".

وتابع: "من يريد أن يقيم الوضع الآن في غزة المحاصرة، وبموضوعية ودون تهويل، عليه أن يقارنها مع دول العالم التي كانت في قمة الصعود الاقتصادي والاستقرار الصحي، ويرى كيف أصبحت تعاني هذه الدول بسبب وباء كورونا، وأعلنت حالة الطوارئ، وعجز النظام الصحي".

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وشدد الخضري، على ضرورة وضع خطة طوارئ لإنقاذ غزة، ومضاعفة الدعم الاقتصادي والمالي، وتسيير حملات قوافل غذائية وطبية إغاثية للسكان.

وختم قائلا: "غزة قبل الأزمة تعيش معاناة شديدة وأرقام صادمة، حيث 85 بالمئة يعيشون تحت خط الفقر، و50 بالمئة من الأدوية والمستهلكات الطبية غير موجودة، ومعدلات البطالة بلغت 60 بالمئة، وبين فئة الشباب 70 بالمئة، وبين النساء 90 بالمئة".

يشار أن وزارة الصحة في غزة، تقول إن القطاع ما زال حتى الجمعة، خاليا من الإصابات بكورونا، ورغم ذلك بدأت الجهات الرسمية والأهلية، منذ مطلع مارس/ آذار الجاري، حملات توعية وتعقيم شملت مختلف الفئات المجتمعية والمنشآت.

وحتى ظهر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 252 ألفا في 182 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.