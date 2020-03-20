الجزائر.. أول جمعة دون تظاهرات منذ عام بسبب كورونا

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

شهدت الجزائر، الجمعة، توقفا لتظاهرات الحراك الشعبي للمرة الأولى منذ انطلاقه قبل أكثر من عام، على إثر دعوات لتعليق الاحتجاجات بسبب انتشار فيروس كورونا.

وهجر المتظاهرون في جمعة اليوم الشوارع والساحات بمدن البلاد كافة، على عكس ما كان يحدث منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في 22 فبراير/ شباط 2019.

ورصد مراسل الخليج 365 شوارع وساحات العاصمة وهي شبه خالية من الناس.

وتزامن ذلك مع أول جمعة بدأ فيها تطبيق قرار السلطات منع الصلاة وغلق المساجد، في إطار تدابير الوقاية من انتشار كورونا.

وسجلت الجزائر إلى غاية الجمعة، 10 وفيات و94 إصابة بالفيروس.

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ومنذ 22 فبراير 2019، لم تنقطع المسيرات الشعبية المطالبة بالتغيير الجذري للنظام الحاكم، كل ثلاثاء وجمعة، المعروفة باسم الحراك الشعبي، رغم تمكنها في 2 أبريل/ نيسان الماضي، من إجبار عبد العزيز بوتفليقة، على الاستقالة من الرئاسة (1999 ـ 2019).

ومنذ أيام، يتم تداول دعوات على المنصات الاجتماعية من ناشطين فاعلين في الحراك، إلى توقيف مؤقت له، خشية نقل العدوى وانتشار كورونا بين المشاركين.

والخميس، أمر الرئيس عبد المجيد تبون، بمنع كل أنواع التجمعات لأنها "تهديد لصحة المواطن".

من جهته، اعتبر وزير الإعلام عمار بلحيمر، أن استمرار الاحتجاجات الشعبية في ظل تفشي الفيروس، سيكون بمثابة "انتحار".

وحتى ظهر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 250 ألفا في 182 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

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