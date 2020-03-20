"ي ب ك" الإرهابية تواصل إطلاق سراح عناصر "داعش"

الحسكة/ إبراهيم خليل/ الخليج 365

أطلقت منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية خلال اليومين الماضيين سراح 200 سجينا معظمهم من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن عناصر داعش أُُُُُطلق سراحهم من سجون الرقة والحسكة و القامشلي شمالي شرقي سوريا، بكفالة من زعماء ووجهاء العشائر في المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن المنظمة تعتزم في الأيام القادمة إطلاق سراح كل عنصر يتكفله أحد رؤساء العشائر ووجهائها.

وكانت المنظمة أطلقت سراح مئات العناصر من التنظيم خلال العام الماضي، بكفالة من العشائر.

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يشار إلى أن التنظيم أخلى سبيل المئات من عناصر داعش وأسرهم أو غض الطرف عن فرارهم، عقب اطلاق تركيا عملية نبع السلام، شرق الفرات.



وحاول التنظيم من خلال ذلك ابتزاز الولايات المتحدة والدول الغربية، من أجل دفع تركيا لإيقاف العملية حينها.



وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في 17 نوفمبر الماضي، ان تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" أخلى سبيل مالا يقل عن 800 من عناصر داعش، من سجن مدينة تل أبيض.

ويوجد آلاف السجناء من عناصر داعش المحليين والأجانب في عدة سجون في المنطقة يديرها عناصر المنظمة الإرهابية.



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