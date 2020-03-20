لمواجهة كورونا.. الأردن يقرر "حظر تجوال" مفتوحا في المملكة

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الجمعة، قرارا بحظر "التجوال والتنقل" في جميع أنحاء المملكة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ووفق نص القرار الذي تلاه متحدث الحكومة أمجد العضايلة، فإن الحظر المفتوح، دون تحديد ساعات معينة له، سيبدأ من صباح السبت وحتى إشعار آخر.

كما تضمن إغلاق جميع محال المملكة، وتحديد ساعات يُسمح للمواطنين خلالها بقضاء حوائجهم، سيعلن عنها الثلاثاء.

واستثنى قرار الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء، الذين "تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة".

وبخصوص الحالات الطبية الطارئة، بين القرار أنه يتم إبلاغ الأمن العام والدفاع المدني، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم.

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وأوضح أن مخالفة القرار يترتب عليها الحبس الفوري مدة لا تزيد على عام.

والثلاثاء، أعلنت السلطات بدء العمل بـ "قانون الدفاع" (الطوارئ)، الذي يعطي رئيس الوزراء صلاحيات واسعة، لمواجهة انتشار كورونا.

وسجل الأردن 69 إصابة بالفيروس، بينها حالة شفاء واحدة.

وحتى ظهر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 252 ألفا في 182 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.