حقيقة مفاوضات نادي #الاتحاد للاعب #ابها

علمت صحيفة الخليج الالكترونية من مصادرها أنه لا صحة لما يتردد عن مفاوضات نادي الاتحاد السعودي للاعب نادي أبها سعيد بقير، وأوضح المصدر أن الوقت الحالي غير مناسب للمفاوضات ولا يوجد شي من هذا القبيل نهائياً .

الجدير ذكره أن هذه الأنباء ترردت كثيراً عقب انتشار مقطع فيديو للاعب يوضح فيه رغبته اللعب لأحد الأندية الجماهيرية بمحافظة جدة .

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