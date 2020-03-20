رسميًا.. تأجيل بطولة يورو 2020

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” ، رسميًا عن تأجيل بطولة يورو 2020 على أن تُجرى بين 11 يونيو و 11 يوليو 2021.
وأكد ” يويفا ” عن تأجيل جميع المسابقات الرياضية الأخرى ، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك إلى إشعار آخر.
ووافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تلك القرارات بعد مؤتمر عبر الفيديو مع 55 اتحادًا من أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، بالإضافة إلى التشاور مع ممثلي الأندية والبطولات الأوروبية وهيئات اللاعبين.
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