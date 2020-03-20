نائب وزير الصحة ينوه بمضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين ” يحفظه الله”

نوه معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير م/ فهد الجلاجل بمضامين الكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “يحفظه الله ” لأبنائه المواطنين والمقيمين حول مايشهده العالم حالياً من مرحلة صعبة تتمثل في تفشي فيروس كورونا كوفيد١٩ .

مشيراً معاليه إلى أن ماتضمنته الكلمة يُعد منهاج عمل نستقي منه الحكمة في التعامل مع الأحداث وهو ماتتميز به القيادة الرشيدة للمملكة وجعلها رائدة ومثالاً يحتذى به لدى كافة دول العالم .

وأكد الجلاجل أن متابعة ودعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين “يحفظهم الله ” لجهود القطاعات الحكومية لمواجهة هذه الجائحة تجسد حرص القيادة الحكيمة وإهتمامها بكل ماله علاقة بصحة المواطنين والمقيمين والحفاظ على سلامتهم .

وثمّن معاليه اللفتة الأبوية الحانية لخادم الحرمين الشريفين وتقديمه الشكر “يحفظه الله” لكل الجهات الحكومية على جهودها، وخاصةً العاملين في المجال الصحي، وقال إنها تُعد وسام شرف يعتز به جميع منسوبي القطاعات الصحية ونبراس يقتدون به لدفع مسيرة العمل الصحي في بلادنا الغالية.

سائلاً المولى القدير أن يحفظ قادتنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والإستقرار وأن يمتع الجميع بدوام الصحة والعافية.