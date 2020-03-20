شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تدين إحراق ميليشيا الحوثى 160 طن قمح بتعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، إحراق مليشيا الحوثى الانقلابية 160 طنا من القمح بمحافظة تعز والمقدمة من برنامج الغذاء العالمي، مشددة على أن ذلك يعد انتهاكاً جسيماً يضاف إلى قائمة الجرائم والانتهاكات التى تمارسها مليشيات الحوثى بحق العملية الإغاثية.

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واستنكرت وزارة الإدارة المحلية اليمنية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية - إحراق مليشيات الحوثى المساعدات الإنسانية المخصصة لسكان المحافظة، والتى لم تكتف بالحصار الذى تفرضه على محافظة تعز منذ أكثر من 4 أعوام فى جريمة إنسانية ترقى لجريمة حرب.

وطالب وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية فى اليمن ليزا غراندي، بتحريك ملف جرائم مليشيا الحوثى بحق الأعمال الإنسانية أمام المجتمع الدولى ومجلس الأمن للضغط على المليشيات لوقف كافة الانتهاكات الإنسانية فى اليمن واتخاذ إجراءات كفيلة بعدم التعرض لها مستقبلاً.



ودعا الوزير برنامج الغذاء العالمى إلى إيضاح جرائم المليشيات بحق الأعمال الإغاثية للرأى العام المحلى والدولى وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، وإدانتها بشكل واضح وصريح، مجددا التأكيد عن استمرار الحكومة فى تقديم كل الدعم والمساندة للمانحين والمنظمات الإنسانية لتنفيذ المشاريع والبرامج الإنسانية فى اليمن.