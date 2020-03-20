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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ضبط وافد خالف الأنظمة وحول مسكنه لصالون حلاقة في صبيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
داهمت بلدية محافظة صبيا بمنطقة جازان ممثلة بقسم صحة البيئة، سكنا عشوائيا حوله حلاق إلى صالون للحلاقة، حيث أظهرت صور ومقطع فيديو افتقار المسكن العشوائي للشروط الصحية، وتمت مصادرة الأدوات المستخدمة في الحلاقة.
وأوضحت البلدية أنها ضبطت الحلاق لمخالفته الأنظمة والتعليمات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد وجهت بإغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
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