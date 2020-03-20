شكرا لقرائتكم خبر عن «صحيفة الخليج 365» تطلق مبادرة «صحتنا في منازلنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت “صحيفة الخليج 365 الإلكترونية” الخميس، مبادرة مجتمعية بعنوان “صحتنا في منازلنا”، استشعاراً منها بالمسؤولية المجتمعية وإيمانا بأهمية التوعية للوقاية من كورونا.

وتهدف “الخليج 365” من المبادرة إلى:

– تفعيل الوعي المجتمعي.

– إبراز التجارب المميزة في المنازل.

– المساهمة في وضع البرامج المناسبة للأسر والتي تحافظ على صحتهم وتستثمر أوقاتهم بالنفع خلال بقائهم في المنزل.

– مشاركة ونشر الأخبار الإيجابية.

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وأطلقت الصحيفة وسما للحملة (#صحتنا_ في_منازلنا) عبر منصة تويتر ودعت قراءها للتفاعل والتعاون في نشر المبادرة عبر حساب الصحيفة الرسمي @twasulnews.

وستكون آلية استقبال المشاركات ونشرها في المبادرة كالتالي:

١- أطلقت “صحيفة الخليج 365” المبادرة عبر وسم #صحتنا_في_منازلنا

٢- ساهموا معنا بنشر تجاربكم في استثمار أوقات بقاء الأسر في المنازل بالتجارب النافعة عن طريق (تغريدة أو صورة أو فيديو) وتوظيفها بشكل صحيح بما يسهم في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعممة من الجهات المختصة.

٣- يرصد الفريق المشرف على المبادرة جميع المشاركات على وسم #صحتنا_في_منازلنا وسنقوم بنشر المشاركات المناسبة في صحيفة الخليج 365 وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان “مشاركات قراء الخليج 365” مع الإشارة الى اسم حساب المشاركة المميزة.