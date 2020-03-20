شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يضرب بقوة تجمعات ميليشيات الإرهاب في عين زارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه الجيش الليبي ضربات قوية الى ميليشيات الوفاق والإرهابيين في عين زارة، في وقت خفضت تركيا رواتب المرتزقة الذين أرسلتهم إلى ليبيا للقتال في صفوف ميليشيات طرابلس، بعد تجاوزهم الحدّ المطلوب، فيما لقي العشرات منهم حتفهم في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن مدفعية الجيش استطاعت قتل عدد كبير من قيادات وعناصر تابعة لميليشيات طرابلس وتنظيم داعش الإرهابي، ما أدى إلى انهيار تام في صفوف قوات حكومة الوفاق المتمركزة في محور عين زارة.

من جهة أخرى، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن ارتياحها لترحيب حكومتي طرابلس وبنغازي بالدعوات لتفعيل فوري لهدنة إنسانية تمكن الأطراف والسلطات في شرق وغرب ليبيا من الاستجابة الفورية لخطر انتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد. وأهابت البعثة، بالجميع التعامل بإيجابية مع هذه الدعوات لوقف الاقتتال والتعاضد والتعاون لحماية المجتمع الليبي من التبعات الكارثية التي قد يخلفها هذا الوباء على الجميع دون تفرقة، معربة عن أملها في أن تؤدي هذه الهدنة الإنسانية إلى اتفاق قيادات كلا الطرفين الليبييْن على مشروع وقف إطلاق النار الذي قدمته الأمم المتحدة في 23 فبراير/‏شباط والذي تمّ التوصل إليه في جنيف في إطار عمل اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 + 5.

وكانت حكومتا الإمارات العربية المتحدة وتونس وسفارات الجزائر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي، دعت جميع أطراف الصراع الليبي إلى إعلان وقف فوري وإنساني للقتال.

إلى جانب ذلك، أعلن المرصد السوري ، أمس الخميس، أن تركيا خفضت رواتب المرتزقة الذين جرى إرسالهم إلى ليبيا للقتال في صفوف مليشيات الوفاق، بعد تجاوزهم الحدّ المطلوب، فيما لقي العشرات منهم حتفهم في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

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وتدفع تركيا للمرتزقة الذين وصلوا للعاصمة طرابلس رواتب تصل إلى 2000 دولار لكل مقاتل شهرياً، حسب الأرقام التي قدمها المرصد في وقت سابق. وأوضح المرصد، في بيانه أمس، أن الجانب التركي عمد إلى تخفيض رواتب المقاتلين السوريين، بعد أن فاق تعداد المجندين الحد الذي وضعته أنقرة وهو 6000 مقاتل.

وفي سياق متصل، كشف المرصد عن سقوط مزيد من القتلى في صفوف الفصائل السورية الموالية لتركيا، ليرتفع عدد القتلى إلى 129 مقاتلاً، وذلك خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وكشف مصدر عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي، ل«لعربية.نت»، أن وحدة الاستخبارات العسكرية رصدت سوقاً لبيع وشراء المهاجرين غير الشرعيين في منطقة صحراوية تتبع مدينة «إدري» الواقعة جنوب غرب ليبيا، وهي من المراكز الرئيسية لعبور المهاجرين.

وأوضح أن العملية تبدأ من وراء حدود ليبيا، حيث تقوم عصابات تهريب تتبع قبيلة «التبو» بنقل المهاجرين من دولة النيجر على متن سيارات مخصصة لذلك وإدخالهم إلى ليبيا لقاء مبلغ قدره 500 دولار على كل مهاجر، وعند وصولهم إلى مدينة سبها يتم تسليمهم إلى مجموعة أخرى من قبيلة «المقارحة» لتقوم بتوزيعهم على معسكرات ومستودعات، قبل أن يتم تجميعهم في ساحة تبعد حوالي 6 كلم من وسط مدينة «إدري» وبيعهم إلى وسطاء ليبيين يتكفلون بعد شرائهم بعملية فرز للمهاجرين، فأقوياء البنية يتم تحويلهم لاستغلالهم كمرتزقة للقتال في صفوف قوات الوفاق، أمّا من لا يصلح لذلك فيتم نقله لتهريبه نحو أوروبا.

يتمّ بعدها نقل الشخص الواحد بمبلغ 2000 دولار من «إدري» نحو منطقة «عوينة ونين»، ثم إلى مدينة «بني وليد»، وهناك يقع توزيعهم إلى مجموعتين، مجموعة يقع تحويلها إلى مدينة مصراتة وأخرى إلى مدينة زوارة، حيث يتم تسليمهم إلى مهربين آخرين، ويتعلق الأمر بالذين يمتلكون مراكب وقوارب الهجرة إلى أوروبا. (وكالات)