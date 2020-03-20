«الأعلى للأمن» يطلع على برامج استشراف المستقبل بشرطة دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبل العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، بالقيادة العامة لشرطة دبي، وفداً من المجلس الأعلى للأمن الوطني- أبوظبي؛ بحضور مديري الإدارات الفرعية إلى جانب عدد من الضباط؛ وذلك في إطار توطيد أواصر الشراكة مع الجهات كافة، ووضع الخطط الاستشرافية، والحلول المستقبلية، ولتفعيل التعاون والشراكة في مجال استشراف المستقبل، والخروج بمبادرات وحلول ابتكارية على ضوء التطلعات والتحديات المستقبلية.

وتأتي الزيارة للاطلاع على برامج وأنشطة المركز، في كيفية وضع منهجية استشراف المستقبل، وإعداد الدراسات العلمية التي تم إجراؤها في مجال البحوث الاستشرافية؛ لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق التطلعات المستقبلية.

في بداية اللقاء، رحب العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير المركز، بالوفد الزائر، وأكد حرص مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، باعتباره إحدى الوحدات التنظيمية التابعة لشرطة دبي.

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واستعرض الرؤية الاستشرافية خلال السنوات القادمة، إضافة إلى استراتيجية المركز؛ من خلال الأسلوب الذي يضمن توفير المساندة الكاملة، والدعم الشامل والمتكامل لمتخذ القرار.

وأوضح العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن، أن لدى المركز كفاءات تخصصية في العديد من مجالات علوم المستقبل الأمنية والبحثية والاستشرافية.

ثم قدم شرحاً تفصيلياً لمصفوفة التوجهات المستقبلية، للقيادة العامة لشرطة دبي؛ وذلك عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وزار الوفد، مختبر الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي؛ حيث قدم العقيد منصور يوسف محمد القرقاوي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والمقدم الدكتور إبراهيم أحمد عبدالله سباع، مدير مركز المعرفة والابتكار، بالإدارة العامة للشؤون الإدارية، شرحاً عن فكرة إنشاء المختبر، والهدف منه، وكيفية العمل من خلال المختبر في توليد الأفكار والمقترحات.