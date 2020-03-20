بوتين: لست «قيصر» روسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، وصفه ب«قيصر» روسيا، مؤكداً أنه «يعمل كل يوم»، ولا يحكم كالقياصرة، وذلك بعد تبني تعديلات دستورية تتيح له تمديد بقائه على رأس الكرملين نظرياً حتى العام 2036.

وقال في مقابلة مع وكالة أنباء «تاس» العامة سُجلت في فبراير/شباط الماضي، في إطار الذكرى ال20 لتوليه السلطة رداً على لقب «القيصر» الذي يُسبغ عليه أحياناً، «هذا لا علاقة له بالواقع». وأضاف: «أنا أعمل كل يوم، أنا لا أحكم. القيصر هو الذي يجلس، وينظر إليك من علوٍ ويقول: «أنا آمر وهم ينفذون»، بينما يجرب في الوقت نفسه قبعة، وينظر إلى نفسه في المرآة».

وعندما سُئل من قبل عن نيته أو عدم نيته البقاء في السلطة بعد انتهاء فترة ولايته عام 2024، قال بوتين إن الأمر يعود إلى الروس ليقرروا بهذا الشأن: «إن الأمر الأهم، وهو مسألة مبدأ، هو موقف غالبية مواطني هذا البلد. إنها مسألة ثقة». وأضاف: «ليس لدي إجابة اليوم» على هذه الخطط.

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ورد المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني على الفور، وكتب على موقع «تويتر»: «القيصر قال إنه ليس قيصراً».

وطرح بوتين تعديلات دستورية في يناير/كانون الثاني الماضي، أضيف إليها بصورة مفاجئة في اللحظة الأخيرة، تعديل يتيح له بشكل خاص الحق في البقاء فترتين إضافيتين في الحكم بعد نهاية الفترة الحالية في العام 2024.

ويسمح التعديل لبوتين «بتصفير» فترات رئاسته، في حين أن الدستور الروسي يمنع الرئيس من قضاء أكثر من ولايتين متتاليتين في السلطة.

ويفترض اعتماد التعديلات التي نددت بها المعارضة بشكل نهائي بعد «تصويت شعبي» مقرر في 22 إبريل/نيسان المقبل. (أ.ف.ب)