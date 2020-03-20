النعيمي يوجه بتخفيض رسوم خدمة «عجمان للصـرف الصحـي»

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عجمان: ”الخليج 365”

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أعلنت شركة عجمان للصرف الصحي الخاصة المحدودة أمس أنها ستقدم خصومات تبدأ من 20٪ وتصل إلى 100% من رسوم الخدمة لبعض من خدماتها، اعتبارًا من 1 مايو 2020.

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وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان دعمه لمبادرة وجهود الدولة لضمان استدامة وكفاءة واستمرارية تقديم الخدمات لسكان عجمان.

كما أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان ورئيس مجلس إدارة شركة عجمان للصرف الصحي، بالدور الفعال الذي تلعبه عجمان للصرف الصحي وشركاؤها الاستراتيجيون في دعم المبادرات الوطنية، وأن خصومات رسوم خدمة عجمان للصرف الصحي تنبع من إيمانها بالمسؤولية المجتمعية ودور الشركة كشريك استراتيجي للحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للقاطنين في الإمارة.

تشمل الخصومات فئات عدة من العقارات كالمكاتب والمؤسسات الصناعية والمستودعات والمحال التجارية، ويمكن للعملاء الاطلاع على حزم الخصومات والفئات المستفيدة بالرجوع للموقع الإلكتروني أو بالتواصل مع خدمة مركز الاتصال الخاصة على الرقم 067148888.

ولضمان راحة العملاء فإن عجمان للصرف الصحي تناشد عملاءها أيضًا الاستفادة من خدماتها عبر الإنترنت، حيث سيبقون على اطلاع دائم على كل المستجدات في هذا الشأن عبر الموقع الإلكتروني وعلى الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي.