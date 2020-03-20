شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة حالات الشفاء في السعودية و4 دول عربية أخرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم ”الخليج 365” - وكالات:

شددت العديد من الدول العرابية اجراءاتها الوقائية في محاولة للسيطرة على تفشي الفيروس على نطاقات اوسع. وأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن السعودية مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، مشيرا في خطاب متلفز، الى ان «السعوديين أظهروا قوة وثباتاً في مواجهة أزمة كورونا».

واوضح خادم الحرمين الشريفين: «إننا نمر بمرحلة صعبة مثل العالم كله، ولكننا سنبذل الغالي والنفيس للحفاظ على صحة المواطنين».

وأشاد بأداء الشعب السعودي في الأزمة قائلاً: «إن ما أظهرتموه من قوة وثبات في هذه المرحلة الصعبة، وتعاونكم التام مع الأجهزة المعنية، يعد أحد مرتكزات نجاح جهود الدولة». ووجه خادم الحرمين الشريفين، الشكر للأطقم الطبية التي تعمل على الحفاظ على صحة المواطنين. واعلنت السعودية شفاء حالتين جديدتين، ليصبح العدد الإجمالي للحالات التي تم شفاؤها 8 حالات. وعلقت البحرين خطبة وصلاة الجمعة حتى إشعار آخر لكنها ابقت على المساجد مفتوحة لأداء الفروض اليومية.

كما أعلن وزير الصحة الكویتي، باسل الصباح، شفاء ثلاث حالات جدیدة ، لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 18 حالة. وقال الوزير باسل الصباح: إن الحالات الثلاثة تعود لمواطنتین كویتیتین، ومقیمة إیرانیة. من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند، بدء التجربة لأول لقاح ضد «كورونا»، بالاتفاق بين عدة دول، وأُطلق على هذا الاختبار اسم «اختبار التضامن»، بينما قرر مجلس الوزراء الكويتي، استمرار تعطيل الدراسة في المدارس والكليات حتى 3 أغسطس/‏‏آب المقبل، على أن تستأنف الدراسة يوم الثلاثاء 4 أغسطس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم: إنه تم تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه الاستثنائي في 26 فبراير/‏‏شباط الماضي، بشأن تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، على أن يتم البدء باستئناف الدراسة في كافة مراحل التعليم العام والعالي والحكومي والخاص في 4 أغسطس/‏‏آب المقبل.

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وفي القاهرة، أكدت السلطات تعافي 40 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 210 حالات، واستقر عدد الوفيات عند 6 حالات. وقررت السلطات المصرية إغلاق المقاهي والمطاعم والملاهي والنوادي والمراكز التجارية من الساعة 19:00 وحتى الساعة 06:00 صباحاً حتى تاريخ 31 مارس/‏‏آذار. ولا يسري القرار على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والمراكز التجارية.

كما أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي عن شفاء أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» ودعا إلى تشديد إجراءات الوقاية.

وأعلن وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم عن إيقاف جميع المؤتمرات الحكومية والعلمية، ومنع سفر الوفود إلى الدول الموبوءة، كاشفاً عن إقامة جميع الفعاليات الرياضية بدون جمهور، وألمح إلى إمكانية وقف الجامعات، وتأجيل امتحانات الثانويات.

وخصصت الحكومة اللبنانية 100 مليون ليرة لبنانية من تعويضات الوزراء لمصلحة حساب «كورونا»، إضافة إلى توزيع مساعدات على المواطنين الذين تعطلت أعمالهم. وناشدت وزارة الصحة، المواطنين بالتقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية، ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي، وضبط الحركة، إلا عند الضرورة القصوى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس تضامن المنظمة الدولية مع لبنان وشعبه وحكومته، والتزامها الكامل بدعمه ومساندته في هذه الظروف.

وبدأ الجيش الأردني عزل العاصمة عمّان؛ حيث فرض إغلاقاً على سكانها البالغ عددهم عشرة ملايين. وبدأت نقاط التفتيش العسكرية على المداخل الرئيسية للعاصمة في فرض حظر يسمح فقط بدخول السيارات التي تنقل سلعاً أساسية أو أفراداً يحملون تصريحاً بالعمل من محافظات أخرى. ولم تعلن الحكومة حتى الآن عن حظر تجول رسمياً؛ لكنها طلبت من السكان البقاء في المنازل، والخروج فقط في حالات الضرورة. وهددت قوات الأمن مخالفي القواعد بالسجن. وأكد «نادي الأسير» الفلسطيني، عن إصابة 4 أسرى بفيروس «كورونا» المستجد في سجن مجدو «الإسرائيلي» نقل لهم عن طريق أسير كان يخضع للتحقيق في مركز تحقيق «بيتح تكفا»، ووصلته العدوى من قبل أحد المحققين.

وأعلنت السلطات المغربية عن اعتقال عشرات الأشخاص بتهم نشر أخبار زائفة.