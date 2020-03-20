التحالف الدولي يسحب مؤقتاً قواته التدريبية من العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

بدأ التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بسحب قواته التدريبية بشكل مؤقت من العراق، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب ما قال مسؤول كبير في التحالف أمس.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت في وقت سابق، أمس الخميس، في بيان، أنّها ستقوم بسحب جزء من قواتها العاملة ضمن البعثة التدريبية في العراق «كإجراء وقائي». وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته خلال لقائه مجموعة من الصحفيين في بغداد إن الجيش العراقي علّق كل أنشطة التدريب في أوائل مارس الحالي، لتقليل مخاطر انتشار المرض بين قواته، بما في ذلك عمليات التدريب التي تقوم بها قوات التحالف لمساعدة القوات المحلية في قتال فلول تنظيم «داعش».

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وأضاف: «نحن في مرحلة تعليق أخرى، ونقول لأفرادنا إنه لا حاجة لوجودهم جسدياً بينما ننتظر ما ستؤول إليه الأمور». وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أنّ القوات المعنية سيتم سحبها بسبب تراجع وتيرة التدريبات في الأشهر الأخيرة، وبسبب «تعليق» برنامجي التحالف وحلف شمال الأطلسي للتدريب مدة ستين يوماً. وقالت «قررت وزارة الدفاع إعادة عدد من عناصرها إلى المملكة المتحدة».

من جهة اخرى تسلمت القوات العراقية، أمس الخميس، بشكل رسمي قاعدة القائم العسكرية على الحدود مع سوريا، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي منها.

وكانت مراسم الاستلام والتسليم للقاعدة قد تمت قبل يومين. وقال التحالف الدولي في بيان إنه سيقوم بعملية إعادة نشر ونقل الأفراد والمعدات إلى عدة قواعد عسكرية في العراق خلال عام 2020. لكن التحالف أكد أن قواته التي يطلق عليها أيضاً «قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب» ستبقى في العراق بدعوة من الحكومة هناك، وستستمر في «تقديم المشورة والتدريب» ضمن مهمتها في هزيمة «داعش».

وأشار إلى أن قاعدة القائم احتلت موقعاً مهماً في القتال ضد «داعش»، إذ بعد أن حررتها القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي، شكلت قاعدة استراتيجية خلال معركة الباغوز، الأخيرة ضد «داعش» في سوريا.