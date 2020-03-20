حسابات النجوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * نشر الفنان د.حبيب غلوم عبر حسابه في «تويتر» مقطع فيديو من مسلسل بعنوان «My Secret Terrius» وعلق «موضوع المسلسل حول فيروس كورونا وهو من إنتاج 2018» وتساءل: هل تكون الصدفة بهذه الدرجة من الدقة؟.

* هنأ عدد من النجوم الإماراتيين المخرج محمد سعيد حارب بمناسبة عيد ميلاده ونشروا صوراً تجمعهم به عبر حساباتهم بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له مزيداً من النجاح والتألق.

* نالت أغنية نشرها الفنان فايز السعيد عبر «إنستجرام» إعجاب الآلاف، وهي «خدلج» للفنان المصري ناصر المنصوري ضمن فعاليات برنامج شاعر المليون، والأغنية من كلمات راشد الخضر وألحان السعيد.

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* اتفق عدد من النجوم في المغرب على أن يكون السبت المقبل يوماً خاصاً، إذ يؤدون من نوافذ منازلهم في العاشرة مساءً النشيد الوطني المغربي ويشارك في تلك الحملة «سعد لمجرد، حاتم عمور، أسما لمنور، وعدد من النجوم والإعلاميين» عبر مختلف حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

* اتخذ عدد من نجوم الفن في مصر إجراءات وقائية داخل مواقع التصوير لمنع انتشار فيروس كورونا، أثناء تصوير مشاهد أعمالهم الدرامية التي ستعرض في رمضان المقبل، ومن تلك الأعمال «دهب عيره»، «الفتوة»، و«البرنس»، وشاركوا متابعيهم بمقاطع فيديو عبر حساباتهم.

* تفاعلت المطربة يارا مع متابعيها عبر صفحتها في «إنستجرام» ونشرت مقاطع فيديو لجمهورها وهم يغنون مجموعة من أغنياتها معلقة «في ظل الظروف التي نمر بها الغناء الوسيلة الترفيهية الوحيدة التي نستطيع التسلية من خلالها اختاروا أغنية من أرشيفي وشاركوني بها».