الحفلات المباشرة عبر الإنترنت.. نغمات تتصدى لـ«كـورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحيي نيل يونج، حفلات قرب مدفأة المنزل ويبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار فنانين كثر يُمتعون معجبيهم خلال هذه الفترة من الحجر المنزلي، بسبب تفشي وباء كورونا ويقدم مغني الروك الكندي الحائز أخيراً الجنسية الأمريكية خلال العروض التي تصورها زوجته الممثلة داريل هانا مجموعة من الأعمال. ويمكن الراغبين في مشاهدة هذه العروض المباشرة، متابعة صفحات المغني على مواقع التواصل باستثناء «فيسبوك» الذي يقاطعه يونج.ومن المتوقع أن يوجه المغني رسائل لاذعة خلال هذه العروض؛ إذ لم يُخف يونج القضايا التي يلتزم بها، خصوصاً عبر ألبومه الأخير «كولورادو» المشحون بالرسائل البيئية.وصوّر كريس مارتن قائد فرقة «كولدبلاي» مقاطع فيديو في الاستوديو المنزلي، وهو يعزف على البيانو والجيتار، معتمراً قبعة. وتلقى طلبات معجبيه مباشرة من بلدان عدة بينها إيطاليا، وأدى لهم مقطوعات موسيقية مباشرة لنصف ساعة. كذلك لاحظت مغنية الراب كاردي بي، أن تحذيرها من تفشي فيروس كورونا انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفعها إلى التساؤل بنبرة يمتزج فيها المزاح بالجد، عما إذا كان يحق لها الإفادة من عائدات مالية في إطار قانون حفظ الملكية الفكرية.

قفص زجاجي

ومزج المغني البريطاني يانجبلاد بين الراب والبانك، في عرض عبر «يوتيوب» تخطت مشاهداته 350 ألفاً. وقال في تعريف الحفل: «العالم يمر بمرحلة غريبة جداً في هذه اللحظة، كما لو أننا وُضعنا جميعاً في داخل قفص زجاجي، فيما يقوم أحدهم بمقلب ما، معنا».

وخلال عرضه، رد المغني على أسئلة معجبيه، وأطلق تحديات مسلية لفنانين آخرين هما ماشين جن كيلي وبيلا ثورن. وفي القارة العجوز، يقدم عدد متزايد من الفنانين خصوصاً في إيطاليا وفرنسا المتضررتين بشدة جراء تفشي «كورونا»، حفلات من داخل المنازل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحيي كريس يومياً في ساعة محددة، حفلة عبر «إنستجرام». وطلب منها متابعون إعطاء حصص في اللغة الفرنسية لجمهورها المنتشر حول العالم، أو تعليمهم الرقص. وقدم جان لوي أوبير، قائد فرقة «تلفون» الفرنسية للروك من الاستوديو المقام في منزله، حفلة موسيقية على الجيتار لمدة ساعة ونصف الساعة. وتخطى عدد مشاهدي الحفل مليوناً، كما أن المغني تفاعل مع بعض تعليقات المتابعين التي فاق عددها 65 ألفاً.

وقال المغني الفرنسي: «تأثرت كثيراً وتلقيت كثيراً من الرسائل، خصوصاً من ممرضات وممرضين قالوا لي إنني شكّلت متنفساً لهم، ونجحت في بث الراحة لديهم لبضع دقائق».

وفي إيطاليا، يقدم جوفانوتي مغني البوب والروك، حفلات من منزله عبر «إنستجرام» الذي يتابعه عبره 1,7 مليون مشترك. وكذلك تبث جيانا نانيني؛ إحدى أشهر المغنيات الإيطاليات، عروضاً غنائية عبر الإنترنت من ميلانو، وقالت: «نشعر جميعاً بأننا أقرب إلى بعضنا بعضاً، وبأمان». وتقول: «المرعب في هذا الفيروس هو الوحدة. كل واحد منا يجب أن يقدم للمجتمع شيئاً ما يستطيع تقديمه».