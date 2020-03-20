إصابة مانو ديبانجو بـ «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدخل مانو ديبانجو عازف الساكسفون الشهير في مجال الافرو- جاز المستشفى لإصابته بفيروس كورونا وهو «يرتاح ويتعافى بهدوء» على ما جاء على صفحته الرسمية عبر شبكة «فيسبوك».

وجاء في الصفحة أن العازف المولود في الكاميرون والبالغ 86 عاماً «أدخل إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كوفيد-19».

وجاء في البيان أيضاً أن العازف الأسطورة «سعيد جداً بلقاء جمهوره قريبا». وديبانجو هو مؤلف إحدى أشهر الأغاني في مجال موسيقى العالم «سول ماكوسا» في العام 1972. وكان هذا العمل أغنية ثانوية في أسطوانة مكرسة لنشيد لمنتخب الكاميرون لكرة القدم بمناسبة كأس الأمم الإفريقية.

واتهم ديبانجو، مايكل جاكسون بالسرقة الفنية في أغنية من أسطوانته «ثريلر». وتوصل الفنانان إلى تسوية مالية.