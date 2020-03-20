شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء وأمراء سعوديون يعودون إلى «المدرسة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبدأ قناة MBC1 عرض برنامج «ضيف الصف»، وهو الصيغة العربية للبرنامج العالمي Facing The Classroom، كل سبت في العاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، اعتباراً من 21 مارس/آذار.
وعبر البرنامج، يعود مسؤولون ووزراء وأمراء من السعودية إلى قاعة الدراسة ويخوضون امتحاناً يواجهون خلاله مجموعة من الطلاب السعوديين، من أعمار مختلفة على مدى ساعة.
تتنوع أشكال الأسئلة والتحديات التي يواجهها الضيوف في كل حلقة، من مقابلات شفهية، إلى امتحانات دراسية عملية يطرح الأطفال خلالها عليهم مواضيع تهمهم في الفن والرياضة والدين والعلوم والحياة اليومية والاجتماعية.
وتتطرق الحوارات التي تشهدها قاعة الدراسة إلى شتى نواحي الحياة بدءاً من الطفولة والمدرسة والعائلة، مروراً بالأصدقاء والعمل، فالرياضة والتلفزيون والتكنولوجيا والهوايات وغيرها، وصولاً إلى أبرز الإنجازات والمشاريع والأحلام والمخاوف والهواجس. تكشف قاعة الامتحان عن جوانب خفية من شخصيات المشاهير وحياتهم ونظرتهم للحياة، وتعيدهم بالتالي إلى عفويتهم التي كانوا عليها أيام الطفولة والمدرسة.
ضيف الحلقة الأولى من البرنامج هو ماجد الحقيل، وزير الإسكان والشؤون البلدية والقروية في السعودية.
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