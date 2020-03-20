شكرا لقرائتكم خبر عن عباس: حصرنا كورونا في «أضيق نطاق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للمواطنين تطمينات، قائلاً إنه بالرغم من محدودية الإمكانات، إلا أن الحكومة تمكنت، من حصر خطر فيروس كورونا المستجد في «أضيق نطاق».
ودعا عباس الفلسطينيين، خلال كلمة متلفزة، إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدر عن الحكومة والجهات المختصة والتعاون معها، كما دعا القطاع الخاص إلى مشاركة الحكومة في مواجهة هذا الخطر.
ولفت إلى أنه أعطى توجيهاته منذ اليوم الأول للحكومة الفلسطينية من أجل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتأمين الوقاية للجميع، وتوفير العناية والعلاج لمن أصيبوا بهذا الفيروس، مؤكداً أنه وجه الحكومة لدراسة التبعات الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة وكيفية معالجتها.
شدد عباس على ضرورة عدم التهويل أو خلق حالة من الهلع، لكنه أكد في المقابل أنه لا يمكن التقليل من المخاطر التي يمكن أن يتسبب بها هذا الفيروس. (وكالات)
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