الإمارات تُجلي 80 شخصاً من رعايا كوريا الجنوبية بإيران



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار جهودها الإنسانية المستمرة للحد من آثار فيروس كورونا عالمياً، قامت دولة الإمارات أمس بالمساهمة في إجلاء 80 مواطناً من رعايا كوريا الجنوبية من إيران بما فيهم 6 أفراد مع عائلاتهم يحملون الجنسية الإيرانية.

جاءت المبادرة الإنسانية بناءً على طلب من حكومة كوريا الجنوبية، وفي إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وللمساعدة في عودة من تقطعت بهم السبل إلى بلادهم في ظل ما تشهده كثير من الدول من إجراءات كتعليق لرحلات الطيران للحد من انتشاره.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد تلقى اتصالاً هاتفياً من «مون جاي إن» رئيس جمهورية كوريا الجنوبية في 5 مارس الجاري، تناولا خلاله العلاقات الاستراتيجية الخاصة بين البلدين الصديقين. وأكد سموه استعداد دولة الإمارات لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للجمهورية الكورية في مواجهة فيروس كوفيد-19.

وعلى ذات الصعيد تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالاً هاتفياً من «كانج كيونج - هوا» وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية في 9 مارس، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية ومناقشة الجهود المبذولة لمكافحة فيروس (كوفيد-19).

وقد تمت عملية الإجلاء من خلال نقل الركاب الكوريين الجنوبيين من طهران على متن طائرة مستأجرة إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي، ومن ثم تم نقلهم على متن طائرة الخطوط الجوية «آسيانا» إلى مطار «إنتشيون» الدولي في الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة والهيئة العامة للطيران المدني.

(وام)