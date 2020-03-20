ترامب يطلب مساعدة دمشق لإطلاق صحفي أمريكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، أن إدارته طلبت مساعدة من قبل السلطات السورية في تحرير مواطن بلاده، الصحفي أوستين تايس، كاشفاً أن واشنطن بعثت رسالة لدمشق حول الموضوع.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس: «نعول على مساعدة من قبل السلطات السورية، وبعثنا مؤخراً رسالة لها». وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تبذل كل الجهود الممكنة من أجل إخلاء سبيل أوستين، وتابع: «يا سوريا، من فضلكم، تعاونوا معنا، فكروا في كل الأشياء الخيرة التي فعلناها من أجل سوريا. تخلصنا من خلافة داعش. إننا فعلنا كثيراً من أجلها. سنكون شاكرين جداً في حال إخلائهم سبيل أوستين في وقت سريع».

وفقد أوستين، الصحفي الأمريكي الذي تعاون مع عدد من وسائل الإعلام في بلاده، عام 2012 خلال وجوده في سوريا، بينما ترجح حكومة بلاده أنه محتجز لدى السلطات السورية.

(وكالات)