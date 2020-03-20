رسالة من السيسي إلى رئيس تنزانيا حول تطورات سد النهضة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

سلم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الخميس، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نظيره التنزاني جون ماجافولي، وذلك خلال لقائه بالاماجامبا كابودي، وزير خارجية تنزانيا، وذلك إطار الجولة التي يقوم بها شكري، لعدد من الدول الإفريقية.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، بأن الرسالة تتعلق بآخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، موضحاً أن شكري، استعرض خلال اللقاء، مجمل تطورات ما تم في مسار المفاوضات، وصولًا إلى ما نتج عنها مؤخراً من التوصل لصيغة اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث، برعاية الجانب الأمريكي والبنك الدولي.

وأفاد المتحدث الرسمي بأن الوزير التنزاني، أكد أنه سيتم على الفور إيصال رسالة السيسي إلى الرئيس التنزاني، الذي تعذر استقباله لشكري، نظراً لانشغاله بتفقّد المناطق المتضررة من جرّاء الفيضانات، التي شهدتها تنزانيا مؤخرًا، مضيفاً أنهم يقدّرون ما أبدته مصر من جهد ومرونة سعياً للتوصل لاتفاق يحقق مصالح الأطراف الثلاثة(مصر والسودان وإثيوبيا).

وذكر المتحدث أن شكري أشار إلى خصوصية العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين، والأهمية التي تحتلها تنزانيا بالنسبة لمصر، مؤكداً دعم مصر للجهود التنموية التنزانية.