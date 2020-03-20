شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلق كل الرحلات الجوية الداخلية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تلفزيون النهار الخميس أن الجزائر ستعلق كل الرحلات الجوية الداخلية من 22 مارس إلى 4 أبريل، لمحاربة تفشى فيروس كورونا. وقالت الحكومة فى وقت سابق إنها ستطبق إجراءات تشمل تعليق خدمات النقل العام ومنح نحو نصف موظفى الدولة إجازات مدفوعة الأجر. Advertisements

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