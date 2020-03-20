شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يطلع على جاهزية الجيش للمساهمة فى التصدى لوباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلع الرئيس التونسى قيس سعيّد الخميس على جاهزية الجيش التونسى، بمختلف مكوناته، للمساهمة فى التصدى لوباء كورونا.

وذكرت الرئاسة التونسية أن قيس سعيد أشرف على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش الذى التأم بقصر قرطاج، وخُصّص للنظر فى الوضع العام فى البلاد، "خاصة فى علاقة بالإجراءات اللازمة، توقيا من تفشى فيروس كورونا".

وأفاد وزير الدفاع التونسي، عماد الحزقى بأن اللقاء كان مناسبة "اطلع خلالها الرئيس الدولة على جاهزية الجيش، مؤكدا استعداد المؤسسة العسكرية لتسخير كل الوسائل البشرية والمادية الممكنة وفق ما تقتضيه المرحلة من أجل الحد من انتشار هذا الفيروس والحفاظ على حياة المواطنين وأمنهم.