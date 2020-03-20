"الوفاق الليبية" قتلى وأسرى لمليشيات حفتر جنوبي طرابلس

وليد عبد الله/الاناضول



أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا، الخميس، مقتل 10 عناصر من مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، فيما ألقي القبض على عدد آخر.



جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب على صفحته الفيس بوك.



وأضاف قنونو أن قواتهم نجحت في إفشال عملية تسلل لأفراد من مليشيات حفتر بمحور عين زارة جنوبي طرابلس.

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وأوضح أن قواتهم تمكنت من قتل 10 عناصر وأسر عدد أخر خلال الاشتباكات.

والخميس، أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الخميس، تصديها لأكثر من محاولة تقدم لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، خلال الأسبوع الجاري.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.

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