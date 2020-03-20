السعودية..تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين بسبب كورونا

الرياض/الخليج 365

أعلنت السلطات السعودية، الخميس، تعليقها التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين ابتداء من الجمعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين هاني حيدر إن "الجهات الأمنية والصحية قررت تعليق التواجد والصلوات في الساحات الخارجية للمسجد الحرام والمسجد النبوي بدءًا من الجمعة كإجراء احترازي ضد كورونا."

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المسؤول السعودي أن السلطات "تهيب بالجميع التعاون مع جميع الإجراءات الاحترازية المتخذة، للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، والعمل على الحد من انتشار كورونا."

وأضاف حيدر أن "رئاسة الحرمين وبالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية تقوم بالعديد من الإجراءات الاحترازية وفق أرقى المعايير لتحقيق التطلعات الكريمة بمنع انتشار العدوى، وتهيئة الحرمين الشريفين لأداء الصلاة في بيئة آمنة صحة مطمئنة."

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وأكد أن "وعي وتعاون قاصدي الحرمين الشريفين سيسهم في نجاح التدابير الاحترازية المؤقتة ، داعياً الجميع للتعاون مع المسؤولين والاستجابة للتعليمات والإجراءات الضرورية."

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع اجمالي الإصابات في المملكة إلى 274.

وكانت المملكة اتخذت تدابير احترازية واسعة ضد كورونا، بينها تعطيل الدوام الحكومي وتعطيل الرحلات الجوية وأداء العمرة، وتعليق إقامة صلوات الجماعة والجمعة في مساجد البلاد.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا 244 ألف و526 شخصًا في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

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