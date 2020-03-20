إلغاء سباق موناكو ضمن فورمولا 1 بسبب فيروس كورونا

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قال نادي السيارات في موناكو الذي ينظم سباق الجائزة الكبرى هناك ضمن بطولة العالم فورمولا 1 ,إنه قرر إلغاء نسخة 2020 بعد أن أعلن مسؤولو الرياضة تأجيل السباق الشهير الذي كان مقررا في 24 مايو أيار بسبب تفشي فيروس كورونا.
ويأتي القرار في اليوم ذاته الذي أعلن فيه مكتب الأمير ألبرت أمير موناكو ان الفحوص أثبتت إصابة الأمير بفيروس كورونا لكن صحته ليست في خطر.
وأضاف المكتب “الأمير ألبرت يواصل العمل من مكتبه في مقر سكنه الخاص”.
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