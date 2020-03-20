عمان تسجل 9 حالات جديدة مصابة بـ #كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل ۹حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا ( كوفيد ۱۹منها ۸ حالات المواطنين وحالة واحدة لوافد۳ حالات مرتبطة بالمخالطة لحالات سابقة و 6 حالات مرتبطة بالسفر لكل من بريطانيا والولايات المتحدة والهند ومصر . وأضافت بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 48 حالة

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