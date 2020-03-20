مصر وفاة و46 مصاب بـ #كورونا

علنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها بفيروس كورونا من بينهم 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عاماً من محافظة الجيزة توفي بمستشفى العزل، مؤكدًا أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وبين أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم بلغ 256 حالة من ضمنهم 28 حالةشُفيت وخرجت من مستشفى العزل و7حالات وفاة.