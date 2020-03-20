10995مصاب بـ #كورونا في #فرنسا

سجلت فرنسا حتى اليوم 10.995 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، منهم 1122 حالة في العناية المركزة.

وأكد المدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون أن عدد الوفيات بلغ الـ 108 حالات في الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 372 حالة وفاة منذ أواخر شهر يناير المنصرم و 6% تحت الـ 60 عاماً.

وأوضح سالومون أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 1300 حالة تعافٍ، مضيفاً بأن عدد الإصابات يتضاعف في فرنسا كل أربعة أيام.

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