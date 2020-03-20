تونس تعلن أول حالة وفاة بفيروس #كورونا

أعلنت السلطات الصحية التونسية تسجيل أول وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد تتعلق بامرأة مسنة.

وأكدت مديرة المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، أن نتيجة تحاليل مخبرية أجريت على جثة المسنة التي توفيت أمس في الحجر الصحي الذاتي بعد عودتها من تركيا كانت إيجابية وتحمل فيروس كورونا” لتكون أول وفاة تسجلها تونس لمصاب بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت صباح اليوم شفاء أول حالة أصيبت بفيروس كورونا في تونس وتسجيل 10 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 39 إصابة مؤكدة.

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