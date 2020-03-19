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شبكة أمريكية تعيد نشر لقاء بيل غيتس الذي تنبأ فيه بظهور وباء عالمي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

شبكة أمريكية تعيد نشر لقاء بيل غيتس الذي تنبأ فيه بظهور وباء عالمي

الخليج 365 - متابعات

أعادت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، اليوم الخميس، نشر لقاء متلفز أجرته مع الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت" للبرمجيات، بيل غيتس، قبل 3 سنوات، تحدث فيه عن "احتمال حدوث أزمة صحية في جميع أنحاء العالم، وأننا غير مستعدين لها".

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وقال غيتس في المقابلة التي أجرتها معه "سي بي إس" في 2017، على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس بسويسرا، "إن تأثير وباء ضخم مثل وباء الإنفلونزا سيكون هائلا، وذلك لأن جميع سلاسل توريد الأدوية ستنهار، ما سيولد الكثير من الذعر، فيما ستكون أنظمتنا مثقلة بالتدابير والاحترازات".

وأردف: "لكن عندما نكون مستعدين لمواجهة الأوبئة بمستويات مختلفة، فسيكون لدينا الكثير من الجهود التي يجب أن نبذلها".

وعن حثه على التركيز على زيادة العمل على تطوير اللقاحات، قال غيتس: "الفكرة هي أن نتبع طرقا جديدة في ابتكار لقاحات من الممكن أن تساعدنا على تطوير لقاح جديد في أقل من عام، ما سيمنحنا الفرصة أن نكون قادرين على الاستجابة وقتما يضرب الوباء التالي".

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