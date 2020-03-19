شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى: نبذل قصارى جهدنا لمواجهة "كورونا" ونحذر من الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أن بلاده تبذل قصارى جهدها، وتسخر كل إمكاناتها، من أجل مواجهة فيروس كورونا الذى يهاجم العالم بأسره، مشيرا الى أن المؤسسات المختصة تعمل من أجل حماية أبناء الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ، أن ذلك جاء فى خطاب للرئيس الفلسطينى ألقاه عبر تلفزيون فلسطين، مساء اليوم الخميس، أكد خلاله أنه وجه منذ اليوم الأول للحكومة الفلسطينية من أجل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتأمين الوقاية للجميع، وتوفير العناية والعلاج لمن أصيبوا بالفيروس..مشيرا إلى أنه وجه الحكومة لدراسة التبعات الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة وكيفية معالجتها.

ودعا عباس سلطات الاحتلال الاسرائيلى إلى الإفراج عن المعتقلين والحفاظ على سلامتهم، فيما دعا المواطنين الفلسطينيين إلى الحرص والوقاية للحد من انتشار المرض..محذرا من الالتفات الى الشائعات أو الأخبار غير الموثقة.