شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس حزب سياسى تونسى و3 من الأعضاء بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن لطفى المرايحى مؤسس حزب الاتحاد الشعبى الجمهورى فى تونس عن إصابته بفيروس كورونا المستجد مع "مجموعة ضيقة" من قيادات الصف الأول من الحزب. وأكد رئيس الحزب - عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) اليوم الخميس - أنه وأعضاء حزبه يخضعون للحجر الصحى وفق ما تقتضيه الشروط المعمول بها. من جانبه ذكر عضو المكتب السياسى لحزب الاتحاد الشعبى الجمهورى معز عميرة، أن حالة رئيس الحزب لطفى المرايحى و3 من قيادات الحزب مستقر، مرجحا فى تصريح صحفى أن العدوى قد تكون ناتجة من جراء تواصلهم مع أجنبى فى الأسبوع الماضي.

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