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الأردن يعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 69 مصابا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة الأردنية، ان عدد المصابين بفيروس كورونا فى المملكة بلغ 69 مصابا بمن فيهم المتعافي.

وذكرت الوزارة فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن أعداد المصابين 50 أردنيا بمن فيهم المتعافي، و 19 من جنسيات أخرى.

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وبينت ان احد المصابين بالفيروس، هو من بين الحالات المحجور عليها بالفنادق.

وأعلنت الأردن فرض حالة الطوارئ وتفعيل قانون الدفاع فى جميع أنحاء المملكة اعتبارا من 17 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا، فى خطوة لتوفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين الجميع، لمواجهة هذا الوباء.

 

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