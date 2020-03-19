شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مصاب ثالث بفيروس كورونا فى محافظة البصرة بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الخميس، بأن محافظة البصرة بالعراق سجلت وفاة مصاب ثالث بفيروس كورونا المستجد . وكان مدير مستشفى البصرة التعليمى والمختص بالأمراض الصدرية حيدر العطار حذر من ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا نتيجة آلية العمل غير الصحيحة، فيما أشار الى أن ما يحصل بالمحافظة خطير ولاتوجد مركزية بالعمل.

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