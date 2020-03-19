قوات "الوفاق" الليبية تعلن التصدي لمحاولات تقدم حفتر

طرابلس / وليد عبد الله / الاناضول



أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الخميس، تصديها لأكثر من محاولة تقدم لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، خلال الأسبوع الجاري.



جاء ذلك في بيان صحفي للناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابع لها.

وقال قنونو إن القوات الحكومية تصدت لأكثر من محاولة يائسة لمليشيات حفتر على أكثر من محور، ما دفع الأخير لاستهداف أحياء متفرقة خلف خطوط القتال بالأسلحة الثقيلة والقذائف، موقعًا ضحايا مدنيين.

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وذكر المتحدث أن "مليشيات حفتر تحاول استغلال انشغال العالم بمواجهة فيروس كورونا، ومهاجمة مواقع الوفاق خرقا للهدنة التي قبلنا بها استجابة للمطالبات الدولية وبدوافع إنسانية".

وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/كانون ثان الماضي وقف لإطلاق النار بين الحكومة وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.



وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.