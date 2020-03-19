اليمن.. مقتل المنسق السابق للهلال الأحمر الإماراتي في عدن

اليمن / شكري حسين / الخليج 365

أعلنت قوات الأمن اليمنية، الخميس، العثور على جثة المنسق السابق للهلال الأحمر الإماراتي في محافظة عدن "أحمد فؤاد اليوسفي" ورفيقه، بعد يوم من اختطافهما.

وقال مصدر أمني، للأناضول، إن مسلحين مجهولين اختطفوا اليوسفي ورفيقه محمد طارق، الأربعاء، في حي الدرين بمدينة الشيخ عثمان، ومن ثم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أنه تم العثور على الجثتين وعليهما آثار طلقات نارية في الضواحي الغربية لمدينة عدن، وتم نقلهما إلى مستشفى مدينة الشيخ عثمان (حكومي).

Advertisements

وكان اليوسفي يقوم بمهام القائم بأعمال الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، قبل تعليق نشاط الأخير في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأوقف الهلال الأحمر الإماراتي نشاطه وأعماله في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تزامنا مع انتشار قوات سعودية في عدد من المواقع الاستراتيجية بالمدينة، في إطار عملية التبادل بين القوات الإماراتية والسعودية التي اعقبت ما يُعرف بـ"اتفاق الرياض".

وتشهد عدن بين الحين والآخر عمليات اغتيال طالت رجال أمن وأئمة مساجد وقضاة وقادة في المقاومة الشعبية، فيما لم تتمكن أجهزة الأمن الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم "إماراتيا" من وضع حد للمئات من حوادث الاغتيالات، والتي عادة تقيد ضد مجهول.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.