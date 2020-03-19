كورونا.. مرشح رئاسي سابق في تونس يعلن إصابته

تونس / يسرى وناس / الخليج 365

أعلن رئيس حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري"، المرشح الرئاسي السابق لطفي المرايحي، الخميس، إصابته وعددا من أعضاء حزبه بفيروس كورونا.

وقال المرايحي، في تدوينة على فيسبوك: "اقتضت الإرادة الإلهية أن تبتلينا بالإصابة بفيروس كورونا مع مجموعة ضيقة من قيادات الصف الأول للحزب (لم يذكر عددهم)".

وأضاف: "قد بادرنا فورا بإعلام وزارة الصحة بالأمر، ووضعنا أنفسنا تلقائيا تحت الحجر الصحي كما يقتضي الحال".

وتابع: "نحمد الله أننا نتماثل جميعا للشفاء تدريجيا".

وزاد: "لا يفوتنا إلا أن نعرب عن عميق انشغالنا الشديد من قلة جاهزية وزارة الصحة في التعاطي مع هذا الخطر الداهم".

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وجدد التأكيد على ضرورة التعجيل باتخاذ قرار الحجر الصحي العام على كامل البلاد.

ويمتلك حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري" عضوين بالبرلمان من إجمالي 217 مقعدا.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت تونس، تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في البلاد، وفق ما صرح به مسؤول طبي للأناضول.

وقالت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة بوزارة الصحة التونسية، نصاف بن علية، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 39.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا قرابة 240 ألف شخص في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 9900 وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.