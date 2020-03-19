حكومة الوفاق الليبية: نمتلك مخزونا جيدا من السلع

طرابلس/ آيدوغان قالابليق/ الخليج 365

أعلن وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق الوطني الليبية، علي العيساوي، الخميس، أن بلاده تملك مخزونًا جيدًا من السلع، في ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

جاء خلال مؤتمر صحفي عقده العيساوي في العاصمة طرابلس، عقب لقائه برؤوساء الغرف التجارية وإداريي الشركات الغذائية.

ولفت إلى أن البلاد لن تشهد نقصا في المواد الغذائية والأدوية في حال إطالة مدة التدابير المتخذة لمواجهة كورونا.

وقال إن "الدولة تمتلك مخزونا جيدا من المواد الغذائية والأدوية"، مؤكدا أن ذلك يمكّن الدولة من مواجهة الأزمة خلال الفترة المقبلة.

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ورسميًا، لم يُعلن في ليبيا حتى مساء الخميس عن تسجيل أي إصابة بالفيروس أو حتى حالة اشتباه.

وأعلنت الحكومة الليبية حالة الطوارئ والتعبئة العامة في مواجهة الفيروس، واتخذت حزمة إجراءات، منها: إغلاق المنافذ البرية والبحرية لمدة ثلاثة أسابيع، إيقاف كافة الأنشطة الرياضية، إغلاق صالات الأفراح، فضلًا عن تعليق الدراسة في المدارس والجامعات.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا قرابة 240 ألف شخص في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 9900 وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.