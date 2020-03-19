العاهل السعودي: نعيش مرحلة صعبة في مواجهة كورونا

الرياض/ الخليج 365

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، إن بلاده تمر بمرحلة صعبة، وأن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة فيروس "كورونا".

جاء ذلك في خطاب متلفز نقلته فضائية "الإخبارية" السعودية الرسمية، وتابعته الخليج 365.



وقال الملك سلمان: "نحن نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، لكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها".



وأضاف: "ستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية".



وأوضح العاهل السعودي، أن بلاده "مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة (كورونا)، والحد من آثارها بما لديها من إمكانات".



وأعلنت وزارة الصحة، الخميس، تسجيل 36 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 274.



Advertisements

وأشاد الملك سلمان، في خطابه، بتعاون الشعب السعودي والمقيمين مع الأجهزة المعنية.



وقال أيضا "لقد تعودتم مني على الصراحة، ولذلك بادرتكم بالقول بأننا نمر بمرحلة صعبة، ضمن ما يمر به العالم كله".



واستدرك: "المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة الانتشار السريع لهذه الجائحة".

واتخذت المملكة تدابير احترازية واسعة ضد كورونا، بينها تعطيل الدوام الحكومي وتعطيل الرحلات الجوية وأداء العمرة، وتعليق إقامة صلوات الجماعة والجمعة في مساجد البلاد، باستثناء الحرمين الشريفين.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا قرابة 240 ألف شخص في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 9900 وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.