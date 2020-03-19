كورونا.. 36 إصابة جديدة بالسعودية ترفع الإجمالي إلى 274

الرياض/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع اجمالي الإصابات في المملكة إلى 274.

وذكر بيان للوزارة، أن "من بين الحالات الجديدة 17 إصابة لقادمين من المغرب وبريطانيا وإسبانيا وإيران وباكستان والكويت والعراق والهند والولايات المتحدة ومصر".

وأضافت الوزارة، أن "الحالات الـ19 الأخرى هي لمخالطين مع حالات إصابة سابقة".

وأوضحت أن هناك "21 حالة في مدينة الرياض، و4 في القطيف، و3 حالات في مكة المكرمة (غرب)، و3 حالات في الدمام (شرق)، وحالتين في الهفوف (شرق)، وحالة واحدة في كل من جدة (غرب)، والظهران (شرق) ومحايل عسير (جنوب غرب)".

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وذكر البيان، أن "إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 274، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافي 8، ويوجد حالتان في وضع حرج، وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات".

وكانت المملكة اتخذت تدابير احترازية واسعة ضد كورونا، بينها تعطيل الدوام الحكومي وتعطيل الرحلات الجوية وأداء العمرة، وتعليق إقامة صلوات الجماعة والجمعة في مساجد البلاد، باستثناء الحرمين الشريفين.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا أكثر من 237 ألف شخص في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 9800 وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.