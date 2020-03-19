كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في العراق إلى 14

العراق / علي جواد / الخليج 365

أعلن العراق، الخميس، وفاة شخصين اثنين بفيروس كورونا في محافظتي البصرة وذي قار؛ ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 14 شخصاً.

وقال أسعد العيداني محافظ البصرة (جنوب)، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "مصابا بفيروس كورونا توفى اليوم".

من جهتها، سجلت دائرة صحة محافظة ذي قار (جنوب)، وفاة شخص مصاب بكورونا.

وقالت الدائرة في بيان، إن "التحاليل الطبية للمتوفي في مستشفى الحسين التعليمي، أكدت أن الوفاة نتيجة إصابته بكورونا".

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق الخميس، تسجيلها 13 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 177 من ضمنها 49 حالة شفاء.

واتخذ العراق إجراءات تصاعدية للحد من تفشي الفيروس، وصولا إلى فرض حظر التجوال في جميع المحافظات لمدد تتراوح بين يومين وأسبوع وصولاً إلى إشعار غير مسمى.

كما علقت السلطات دوام المدارس والجامعات حتى 21 مارس/ آذار الجاري، وإغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد فضلاً عن تعليق كامل للرحلات الجوية، وحظرت دخول الوافدين الأجانب من 13 دولة، ومنعتمن السفر إليها.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا نحو 237 ألف شخص في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 9800 وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.