كورونا.. تونس تسجل أول حالة وفاة بالفيروس

سوسة (تونس) / ماهر جعيدان / الخليج 365

أعلنت تونس، الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد، وفق ما صرح به مسؤول طبي للأناضول.

وقال سامي الرقيق، مسؤول مديرية الصحة بولاية سوسة (شرق)، إن الوفاة هي لامرأة مسنة (72 عاما)، وأكدت الفحوصات أن وفاتها نتجت عن كورونا.

وكانت المتوفاة قد راجعت المستشفى عندما شعرت بضيق تنفس، لكنها توفيت قبل أن يتم الكشف عليها، وفق المسوؤل الصحي.

وأضاف الرقيق أنه تبين لاحقا أن المرأة كانت تعاني من أمراض مزمنة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة بوزارة الصحة التونسية، نصاف بن علية، إنه تم تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 39.

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وأشارت بن علية، في مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بالعاصمة تونس، إلى أنه تم تعافي أول مصاب بكورونا في البلاد.

وأوضحت أن الإصابات "لـ25 حالة وافدة من خارج البلاد، و14 محلية".

ولفتت إلى أن "مجموع من تم إخضاعهم للحجر الصحي بلغ 8787 مشتبها فيه، 5628 منهم أتموا الفترة، و3159 لا يزالون تحت المراقبة الصحية".

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا نحو 237 ألف شخص في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 9800 وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.